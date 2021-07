Guarda i Foo Fighters omaggiare sul palco Dusty Hill degli ZZ Top: video

Nel corso del loro concerto del 28 luglio a Cincinnati i Foo Fighters hanno reso omaggio a Dusty Hill, storico bassista e membro fondatore degli ZZ Top, scomparso lo scorso 27 luglio a 72 anni, offrendo un tributo al compianto artista direttamente dal palco dell’Andrew J Brady ICON Music Center.

Come testimoniato dal video di un fan riportato più sotto, a margine del loro show, Dave Grohl e soci hanno eseguito un medley di brani della formazione del Texas, tra cui “Beer Drinkers and Hellraisers” e “La Grange”, con il batterista Taylor Hawkins impegnato sia alla batteria che al microfono e con indosso una maglietta con la scritta "Dusty RIP”.

A seguito della scomparsa di Dusty Hill, comunicata direttamente dai compagni di band, Frank Beard e Billy Gibbons, il conduttore di SiriusXM e storico volto del giornalismo rock USA Eddie Trunk ha fatto da portavoce degli ZZ Top per rivelare le ultime volontà del musicista texano per il futuro del gruppo, facendo sapere che la formazione di Houston continuerà a suonare anche senza Hill.

"Come ha detto Dusty poco prima di morire 'Lo show deve continuare' e, con tutto il dovuto rispetto, faremo del nostro meglio per onorare il suo desiderio", ha scritto Gibbons nel suo messaggio a Eddie Trunk: "Dusty mi ha preso con forza il braccio e mi ha detto di dare il basso ad Elwood Francis e farglielo portare to the Top. Diceva sul serio, amigo. Davvero!"

Ascolta di seguito “Beer Drinkers and Hellraisers” e “La Grange” degli ZZ Top: