Wu-Tang Clan: ri-venduto il mitico ‘Once Upon a Time in Shaolin'

Si arricchisce di un nuovo capitolo la saga di ‘Once Upon a Time in Shaolin', il disco in copia unica pubblicato dal Wu-Tang Clan nel 2015 e poi acquistato all'asta per la cifra record di due milioni di dollari, che abbiamo raccontato qui, qui, qui e qui,e la cui storia ha addirittura ispirato un film.



Il governo statunitense, che era riuscito a sequestrare a Martin Shkreli, primo acquirente, il rarissimo e costosissimo disco, lo ha venduto per recuperare l'importo della multa alla quale era stato condannato Shkreli.



L'importo della transazione non è stato reso noto, né è stato comunicato il nome del nuovo acquirente; ma considerando che la multa che Shkreli doveva pagare era di oltre sette milioni di dollari, e che questa cifra era stata solo in parte ripagata da altri beni sequestrati, il governo USA ha fatto sapere che i debiti economici dell'imprenditore - che sta scontando una condanna in carcere - sono stati saldati.