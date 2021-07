Billie Eilish: "Non leggo più i commenti sui social network"

In una intervista rilasciata al Los Angeles Times la oggi 19enne Billie Eilish ha rivelato che a partire da questo mese ha smesso di leggere i commenti sul suo account Instagram – dove a seguirla sono in oltre 88 milioni – per evitare di trovare commenti di qualsiasi genere sul suo corpo.



Quando gli è stato chiesto il perché di questa presa di posizione così netta, la Eilish ha risposto: "Perché altrimenti vado fuori di testa.

Ci sono alcune persone, come mio fratello, che possono ricevere un messaggio da qualcuno che non gli piace e cancellarlo immediatamente. Nemmeno lo legge. Io non riesco a farlo. Se mi scrivesse un messaggio Satana, io direi, 'Cosa ha detto?' Io voglio sentire cosa hanno da dire le persone e inoltre, poiché sono cresciuta su Internet, sono per lo più d'accordo con molto di ciò che si dice su Internet. Alcune delle cose per cui prendono in giro le persone sono divertenti perché sono un po' vere, giusto? Il che poi mi preoccupa perché mi dico, 'Oh, Dio, le cose cattive (che dicono su di me) sono davvero vere? E quali sono?' Voglio conoscerle! Ma non voglio conoscerle, perché cosa mi faranno? Niente.".



Eilish ha poi continuato spiegando che la maggior parte dei commenti che riceveva erano concentrati sul suo corpo e ha ricordato la volta in cui ha pubblicato una sua foto in costume da bagno dopo aver compiuto 18 anni. E poiché si potevano vedere le mie spalle, tutti dicevano cose del tipo, 'Oh, mio Dio, ha compiuto 18 anni ed è una troia!'... Ogni ragazza vuole sentirsi desiderabile... Ma poi c'è un intero mondo di uomini che sostiene che le donne dicono, 'Oh, non voglio che gli uomini mi sessualizzino, ma poi indossano magliette dove mostrano le tette e cantano canzoni sul fare sesso.' Io mi dico, non ti viene in testa l'idea che vogliamo indossare ciò con cui ci sentiamo bene ma non vogliamo che tu ti ci butti dentro? È molto stupido."