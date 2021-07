Addio a Robby Steinhardt, violinista e cantante dei Kansas

Robby Steinhardt, membro fondatore, violinista e cantante del Kansas, è morto all'età di 71 anni a seguito di una breve malattia, secondo una dichiarazione rilasciata dalla sua famiglia. "Robert Eugene Steinhardt riconosciuto come membro fondatore e violinista e cantante originale della rock band del Kansas. Il suo violino e la sua voce in "Dust in the Wind", "Point of No Return" e "Carry on Wayward Son" hanno dato a Robby un posto nella storia del rock".

Steinhardt in origine era membro di un'altra band di rock progressivo con sede a Topeka chiamata White Clover, che alla fine si trasformò nella prima formazione dei Kansas nel 1973. Quel gruppo includeva anche Steve Walsh, Rich Williams e Kerry Livgren, tutti presenti nell'omonimo album d'esordio dei Kansas del 1974. Nel 1982, Steinhardt lasciò la band e formò gli Steinhardt-Moon in Florida, prima di tornare nei Kansas nel 1997. Dopo quasi un altro decennio, Steinhardt lasciò la band nel 2006 ma non lasciò la musica. Al momento della sua morte, stava lavorando a un disco solista.Sempre come riportato dalla famiglia nel comunicato: "Robby stava registrando il suo nuovo album con il produttore Michael Franklin, che aveva messo insieme un cast stellare di musicisti famosi a sostegno per il ritorno di Robby. Steinhardt era molto orgoglioso di questo progetto, la cui uscita è prevista per la fine del 2021. Quando si ammalò aveva iniziato le prove per un tour nazionale”. Steinhardt aveva avuto un attacco di cuore nel 2013, ma sembrava essersi ripreso.