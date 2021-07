Povia, attacco a Fedez sul dl Zan: ‘Ti devi vergognare’. Video

In un video pubblicato sul proprio canale Youtube ufficiale Povia ha attacco Fedez, che lo scorso 7 luglio aveva ospitato, sui propri canali social, un incontro “virtuale” con Alessandro Zan, Marco Cappato e Pippo Civati in merito al disegno di legge contro l'omotransfobia promosso dal deputato in quota al Partito Democratico.

“Se l’evoluzione del comunismo e della sinistra si riconosce in questa gente, anni di lotta operaia, anni di Gramsci e Togliatti, di Hegel e Marx, che non si sarebbero mai sognati di violare la mente dei bambini”, ha detto Povia riguardo al sostegno, da parte del collega, al dl Zan: “Per carità, potete seguire questa gente, ma non potete dirmi che quello che dicono è giusto”.

“Ti devi vergognare a dare spazio a questa gente”, ha dichiarato la voce di “I bambini fanno ooh” all’indirizzo di Fedez, per poi attaccare direttamente il primo firmatario del testo, la cui discussione in Senato è stata calendarizzata per il prossimo 13 luglio: “Lei si deve vergognare di proporre una legge che imporrà ai genitori di accompagnare i bambini nell’altro sesso perché si percepiscono diversi. I bambini non hanno la capacità di capire che state facendo un torto a loro e alla loro crescita”.

Povia ha inserito nella discussione anche due sue canzoni: “Ho scritto ‘I bambini fanno oh’ e ‘Dobbiamo salvare l’innocenza’ (...) non solo dovreste acquistarli per aiutarmi e farmi spazio in questo mare ideologico a senso unico, ma questa canzone voi dovreste impararla a memoria e metterla nei libri di scuola, in prima pagina”.

Fedez, per il momento, non ha replicato.

Povia, notoriamente simpatizzante per le frange più conservatrici del panorama politico nazionale, si era già espresso in merito al dl Zan lo scorso 18 aprile, quando fece sapere di essere al lavoro su un nuovo brano intitolato "Non esiste omofobia".