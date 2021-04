Secondo Povia "Non esiste omofobia": "sto scrivendo una canzone"

In questi giorni, molti artisti si stanno esponendo pubblicamente a favore del Disegno di Legge Zan contro l’omotransfobia e le discriminazioni legate all’orientamento sessuale, che ha bisogno di un ulteriore passaggio in Senato per essere approvato. Fedez, per esempio, ha parlato di una legge che "dà più diritti a chi non ne ha":

La cosa che mi destabilizzerebbe un po' è sapere che vive in uno Stato che non tutela il suo sacrosanto diritto di esprimersi in piena libertà, cercando di arginare dinamiche discriminatorie e violente che molto spesso si verificano in questo Paese. Questa è una priorità-

Nel 2009 Povia partecipò a Sanremo con "Luca era gay", classificandosi secondo, vincendo il premio della sala radio TV (quello della critica venne vinto daglo Afterhours) e generando notevoli polemiche per il suo testo - che si meritò anche una parodia di Elio (si veda sotto).

Oggi Povia - che in questi anni non ha mai nascosto le sue simpatie politiche - è tornato proprio sula canzone, sostenendo che oggi - se il DDL venisse approvato, non potrebbe più andare al Festival:

Se ci fosse stata la "legge zan" la rai non avrebbe mai ammesso questo brano. Altro che libertà o costituzione. Ricordate il casino che fecero nel 2009? Volevano bloccare il festival, ci furono anche interrogazioni parlamentari. Da questo brano in poi mi hanno sempre ostracizzato e messo in cattiva luce per aver raccontato una storia d'amore possibile come tante.

Il cantante continua con la sua provocazione, sostenendo che secondo lui l'omofobia non esiste, e che questo sarà il testo di una canzone.

Ora sto scrivendo un brano dal titolo "NON ESISTE OMOFOBIA", secondo voi se passa la legge potrò cantarlo? O Rischio la denuncia perchè smonto questa finta propaganda? O perché dico che "è la violenza che va condannata" senza distinzioni o differenze? Insomma il codice penale parla chiaro, l'articolo 61 tutela TUTTI. Se passa la legge i gay entrano nell'articolo 604Bis e diventano a tutti gli effetti una "razza" Fossi gay? Mi incaxxerei solo per questo.

Gli risponde, per le rime, il sito Gay.it, che parla di "Vittimismo che incontra complottismo"

La legge Mancino, che sanziona e condanna gesti, azioni e slogan aventi per scopo l’incitazione alla violenza e alla discriminazione per motivi razziali, etnici, religiosi o nazionali, esiste da quasi 30 anni. E il DDL Zan, molto semplicemente, andrà ad ampliarla, aggiungendo per l’appunto l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo.

Quanto a "Luca era gay", si meritò anche una versione di Elio e Le Storie Tese: che concluse dicendo:"Luca era gay ma alla fine era guarito, il senso della canzone, alla fine, era questo"