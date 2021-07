X Factor 2021, al via a Roma le registrazioni: le prime anticipazioni sulla nuova edizione

Si stanno svolgendo in questi giorni al Teatro 5 di Cinecittà, a Roma, le riprese dei provini di X Factor 2021. Il talent tornerà in onda su SkyUno a settembre, prima con le audition e poi con le puntate dal vivo. Le principali novità sono, come noto, due. La prima: al posto di Alessandro Cattelan, che lo scorso dicembre durante della finale della quattordicesima edizione di X Factor - vinta da Casadilego - ha annunciato l'addio al talent dopo dieci edizioni, c'è Ludovico Tersigni, lanciato dalle serie per adolescenti "Skam" e "Summertime". La seconda: la prossima edizione sarà la prima senza le tradizionali categorie, abolite.

Vuol dire che ogni giudice potrà scegliere i concorrenti della propria squadra indipendentemente da genere e età. Dietro al tavolo dei giurati ritroveremo Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika, gli stessi giudici dell'ultima edizione.

Un giorno da segnare sul calendario. 🗓🎥 Ludovico entra per la prima volta nel suo regno.

Anche per l'edizione 2021, come l'anno scorso, è Cinecittà a ospitare i provini del talent, senza pubblico (prima della pandemia i provini venivano registrati nei palasport, con la presenza di spettatori). Aprendo la finale dell'ultima edizione, Cattelan aveva sottolineato lo sforzo fatto da Sky e da Fremantle, che produce il programma, per realizzare lo show nonostante la pandemia: 780 persone alle prese con le lavorazioni, 8 mila tamponi fatti, 300 litri di disinfettante utilizzato e più di 20 mila mascherine. I provini di quest'anno si stanno svolgendo con le stesse modalità.

Emma, a proposito delle prime giornate di provini, racconta:

"Sono felice di par parte di questo X Factor 2021. Ho ritrovato i miei colleghi. Abbiamo trovato questo nuovo conduttore, Ludovico, un ragazzo veramente molto carino e in gamba. Devo dire che sono soddisfatta degli artisti che si sono presentati. X Factor 2021 ci regalerà, secondo me, dei colori ancora più vari rispetto all'anno scorso. È un X Factor tutto da vivere, io mi sto divertendo tantissimo e sono veramente contenta della musica che sto ascoltando soprattutto perché arriviamo ancora da un anno complicato dove i ragazzi non si sono potuti esprimere proprio al 100%, quindi magari qualcuno di loro è uscito dalla cameretta e si è presentato direttamente sul palco di X Factor. Tante sorprese, secondo me".

Ma come si svilupperà il lungo percorso di X Factor 2021, dai provini alle puntate in diretta? Nelle Audition il totale die concorrenti che hanno avuto parere favorevole nelle primissime fasi delle selezioni verrà scremato fino a ottenere i 48 più meritevoli di accedere ai Bootcamp: per proseguire occorreranno almeno 3 "sì" dei giudici.

Qui entra in gioco la novità del regolamento di quest'anno: al termine delle Audition, i quattro giudici si riuniranno con la direzione musicale di X Factor 2021 per confrontarsi sui giudizi dati nel corso della selezione e sulla progettualità artistica di ciascun concorrente. Sulla base di questo confronto, la direzione musicale assegnerà a ciascun giudice un roster di 12 concorrenti che terrà dentro sia partecipanti solisti che le band (da intendersi qualsiasi formazione musicale composta da più di un elemento), senza nessuna limitazione data dal sesso o dall’età.

A seguire, le quattro squadre così formatesi affronteranno prima i Bootcamp, dove rimarrà immutato il meccanismo delle sedie già visto nelle precedenti edizioni, e poi gli Home Visit, dai quali emergeranno per ogni squadra i 3 effettivi concorrenti che poi accederanno ai Live, dove si daranno battaglia settimana dopo settimana per arrivare alla finalissima. Per i giudici, una sola regola fissa nella scelta dei 3 membri della propria squadra: ognuno di loro dovrà portare con sé ai Live almeno un solista e almeno una band.

Le tredici puntate dell'ultima edizione di X Factor su SkyUno hanno fatto registrare una media di 881mila telespettatori pari al 3,46% di share. Le quattordici puntate della tredicesima edizione, nel 2019, avevano raccolto davanti allo schermo una media di 745 mila spettatori pari al 3,31% di share. La vincitrice di X Factor 14 Casadilego con il singolo "Vittoria" non è riuscita a spingersi oltre la quattordicesima posizione della classifica Fimi dei singoli più ascoltati e scaricati in Italia, ma ha conquistato comunque il Disco d'oro per l'equivalente di 35 mila copie vendute. Ha fatto meglio Blind, terzo classificato: con "Cuore nero" ha conquistato la seconda posizione della classifica e vinto il Disco di platino (l'equivalente di 70 mila copie vendute).