X Factor 2021 conferma la giuria e abolisce le categorie tradizionali

Novità e una importante conferma: l’edizione 2021 dello show di Sky prodotto da Fremantle, atteso a settembre su Sky e NOW, cambia nella sua struttura portante, oltre al nuovo conduttore appena annunciato Ludovico Tersigni. Ritrova intanto la giuria, protagonista della precedente edizione. Saranno dunque ancora Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika a sedere al tavolo dei giudici, ma il loro compito quest’anno sarà rinnovato. L’annuncio arriva oggi con un video in cui i giudici confermano la loro presenza nell’edizione 2021: annunciano con entusiasmo la novità dell’abolizione della suddivisione in categorie tradizionali.

Quella italiana, si legge nella nota, sarebbe la prima edizione al mondo a dire addio alla storica suddivisione per categorie di sesso, età e formazione musicale (i singoli e le band). I 4 giudici rimarranno mentori di squadre che saranno più eterogenee, composte sia da solisti che da band attraverso una modalità di assegnazione e scelta dei 12 finalisti incentrata esclusivamente sulla proposta musicale e sulla progettualità artistica. Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika si metteranno in gioco in modo nuovo.