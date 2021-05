X Factor, confermato: Ludovico Tersigni nuovo conduttore dopo Cattelan

Attraverso un post pubblicato sulle pagine social ufficiali dedicate al talent di Sky, è stato confermato Ludovico Tersigni come nuovo conduttore di X Factor dopo l’addio di Alessandro Cattelan.

Il nome del 25enne attore tra i possibili successori di Cattelan - il quale ha annunciato l'abbandono alla finale 2020 - al timone del programma era affiorato già nei giorni scorsi dopo mesi di indiscrezioni.

La conferma di Sky e di Fremantle Italia è arrivata con una clip condivisa su Twitter, e riportata più avanti, in cui si vede Ludovico Tersigni - nipote di Diego "Zoro" Bianchi, il conduttore del talk show di La7 "Propaganda Live” - aprire una busta e scoprire di essere il nuovo conduttore dello show.

Ludovico ha esordito come attore nel film dello zio "Arance & martello” del 2014. L’anno seguente entrò nel cast di "Tutto può succedere", la serie trasmessa su Rai1, adattamento italiano della statunitense "Parenthood", e nel frattempo recitò in "L'estate addosso" di Gabriele Muccino. L'affermazione arrivò nel 2018 con "Skam Italia", la serie teen tutta ambientata a Roma e adattamento dell'omonima versione norvegese, dove interpretò Giovanni Garau. In una scena della prima stagione suonava alla chitarra "Gaetano" di Calcutta. Nel 2020 ha indossato i panni di Ale, il protagonista maschile della serie teen Netflix "Summertime", di cui è stata annunciata una seconda stagione.