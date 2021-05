X Factor, voci: Ludovico Tersigni nuovo conduttore dopo Cattelan?

Chi condurrà X Factor 2021, dopo l'addio di Alessandro Cattelan? Dopo mesi di indiscrezioni - si era parlato prima di una conduzione al femminile con Lodovica Comello, poi di Niccolò De Divitiis, poi ancora di Hell Raton, che la produzione del talent avrebbe promosso dopo la partecipazione come giudice - ora sembra esserci un nome. Manca ancora la conferma di Sky e di Fremantle Italia, che produce "X Factor", ma Dagospia scrive con certezza che il successore di Alessandro Cattelan sarà Ludovico Tersigni. Ma chi è Ludovico Tersigni?

Romano, 25 anni, attore, nipote - per gli amanti del gossip - di Diego "Zoro" Bianchi, il conduttore del talk show di La7 "Propaganda Live": fu lo zio a farlo esordire come attore nel suo film "Arance & martello", nel 2014 (nel cast c'era anche Margherita Vicario). Nel 2015 entrò nel cast di "Tutto può succedere", la serie trasmessa su Rai1, adattamento italiano della statunitense "Parenthood", e nel frattempo recitò in "L'estate addosso" di Gabriele Muccino. L'affermazione arrivò nel 2018 con "Skam Italia", la serie teen tutta ambientata a Roma (adattamento dell'omonima versione norvegese), dove interpretò Giovanni Garau: un successo tra i giovanissimi. In una scena della prima stagione suonava alla chitarra "Gaetano" di Calcutta. Nel 2020 ha indossato i panni di Ale, il protagonista maschile della serie teen Netflix "Summertime", di cui è stata annunciata una seconda stagione.

E proprio su Netflix si appresta invece a sbarcare Cattelan: entro la fine del 2021 sulla popolare piattaforma on demand arriverà "Una semplice domanda", docu-show condotto dall'ex padrone di casa di "X Factor" e prodotto proprio da Fremantle, la stessa società dietro il talent. Cattelan ha annunciato il suo addio a "X Factor" dopo dieci stagioni durante la finale della quattordicesima edizione, lo scorso dicembre: "Questa è stata la mia ultima puntata di X Factor, per me non sta finendo un programma, sta finendo una fase della mia vita ma sta finendo un’era per tutti quelli che seguono questo programma dall’inizio", ha detto l'ormai ex conduttore del talent. Questa primavera Cattelan avrebbe dovuto condurre su Rai1 uno show tutto suo, "Da grande", la cui messa in onda è stata rinviata al prossimo settembre (e già si parla di lui come ideale successore di Amadeus al Festival di Sanremo).

Attesa anche per i nomi dei giudici: l'anno scorso dietro al bancone sedettero Manuel Agnelli, Hell Raton, Mika e Emma Marrone, che quest'estate sarà comunque impegnata su più fronti tra tour e attività da attrice (sta partecipando alle riprese della serie "A casa tutti bene" di Muccino).