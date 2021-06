UB40, il cantante Duncan Campbell si ritira per problemi di salute

Duncan Campbell, dalla seconda metà degli anni Duemila frontman degli UB40 e fratello di Ali, ex leader e principale compositore della band pop reggae di Birmingham attiva da fine anni Settanta (uscito dalla formazione proprio nel 2008, in concomitanza con l’ingresso del familiare), ha annunciato ufficialmente il ritiro dalle scene: l’artista, per mezzo di un comunicato ufficiale, ha fatto sapere di non essere riuscito a superare del tutto i postumi di un ictus che l’aveva colpito lo scorso agosto.

“A causa delle mie cattive condizioni di salute, ho deciso a malincuore di ritirarmi dalla band per concentrarmi sulla mia guarigione”, ha spiegato Campbell: “Sono molto grato e vorrei esprimere i miei sinceri ringraziamenti ai fan per tutto il loro supporto durante questo periodo, e durante tutto il tempo passato con gli UB40. La band ha il mio pieno sostegno per il futuro e, naturalmente, i miei migliori auguri per il futuro con il nuovo cantante”.

“Abbiamo provato in tutti i modi di fare tornare Duncan a esibirsi dal vivo, ma purtroppo, dopo aver sofferto di ulteriori problemi di salute, ha preso la decisione di ritirarsi dalla carriera musicale per concentrarsi completamente sulla sua guarigione”, ha fatto sapere un altro dei fratelli Duncan, Robin: “Siamo profondamente rattristati, ma comprendiamo completamente e supportiamo pienamente la sua decisione. Per quanto riguarda il tour, siamo pronti a metterci in viaggio per i nostri prossimi spettacoli estivi e annunceremo il nostro nuovo frontman a breve”.

63 anni, già suonatore di cucchiai professionista, Duncan Campbell - prima di dedicarsi alla band di famiglia - aveva svolto diversi impieghi non legati all’ambito artistico, come il direttore di un casinò a Barbados e il gestore di una friggitoria a Perth, in Australia, oltre a cimentarsi, senza troppo successo, nella carriera di attore.

Gli UB40 hanno pubblicato appena lo scorso 25 giugno il nuovo album "Bigga Baggariddim", disco realizzato con la collaborazione di artisti reggae di tutto il mondo come House Of Shem, Tippa Irie, BLVK H3RO, Inner Circle, Pablo Rider, KIOKO, Gilly G, Slinger, Winston Francis, Leno Banton e General Zoo.