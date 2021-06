Corrado Rustici, videoconversazione con Rockol

Abbiamo incontrato in video Corrado Rustici, compositore, polistrumentista a produttore tornato in questi giorni alla ribalta come solista con il suo quinto album di inediti, “Interfulgent”, ideale successore di “Aham” del 2016: oltre alla sua ultima fatica in studio - il cui titolo deriva “da una parola latina curiosamente più conosciuta all’estero che in Italia, interfulgeo, che significa ‘splendere attraverso’: mi è parso un titolo adatto per dare un po’ di speranza a me stesso, in primo luogo, e poi a chi ascolterà il disco - con l’artista partenopeo abbiamo parlato della figura del producer, della Napoli degli anni Settanta, dell’allontanamento dall’Italia “per confrontarsi con i mostri sacri” - e Rustici, con i mostri sacri, ci si è confrontato davvero, lavorando in studio con artisti del calibro di, tra gli altri, Eric Clapton, Jeff Beck, John Lee Hooker, Paul Young e Stevie Ray Vaughn - e molto altro. Buona visione!