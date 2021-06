Gerry Rafferty, in uscita l'album "Rest in blue"

Il prossimo 3 settembre, anticipato dal singolo "Slow Down", verrà pubblicato l’album postumo di Gerry Rafferty "Rest in Blue". Il disco è l'undicesimo in studio del musicista scozzese scomparso il 4 gennaio 2011 all'età di 63 anni e si compone di quattordici brani, la copertina è stata creata dal suo collaboratore e amico John Byrne.

Rafferty aveva iniziato nel 2006 a lavorare a un nuovo album, ma non ha avuto il tempo di completarlo. La figlia Martha ha cercato di ultimare il progetto del padre lavorando sulle demo lasciate da Gerry, alcune di queste risalgono addirittura al 1970 ed erano state segnalate da Rafferty come possibili tracce per l'album.

Oltre alle canzoni originali scritte da Gerry Rafferty, l'album contiene brani della tradizione folk come "Wild Mountain Thyme" e "Dirty Old Town", la cover di Richard e Linda Thompson "It’s Just The Motion" e si chiude con il classico degli Stealers Wheel, la band di Rafferty fino al 1978 quando diede inizio alla carriera solisra, "Stuck In The Middle With You" registrato negli anni Novanta.

Ad aiutare Martha Rafferty nella realizzazione di "Rest in Blue", il chitarrista Hugh Burns, che ha suonato su una vasta fetta del catalogo di Rafferty, incluso l'assolo in "Baker Street", la vocalist Katie Kissoon ha eseguito i cori in molti brani, all'organo e al piano è presente l'ex Dire Straits Alan Clark.

Tracklist:

1. Still In Denial

2. Full Moon

3. Sign Of The Times

4. You Are All I Want

5. I Still Love You

6. Wild Mountain Thyme

7. Slow Down

8. It’s Just The Motion

9. Look At Me Now

10. Dirty Old Town

11. Lost Highway

12. Keeper Of My Soul

13. Precious Moments

14. Stuck In The Middle With You