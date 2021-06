La collana Prog Rock Italia permette di ascoltare come mai prima i 33 giri che hanno fatto la storia del prog rock italiano. Tutti gli album si possono acquistare in vinile nero o colorato di alta qualità in tiratura limitata e numerata. Universal Music Italia, con questa collana, ha deciso di offrire un’occasione unica agli appassionati. All’interno ci sono gruppi che hanno pubblicato diversi classici, ma anche band che dopo un solo album, passato alla storia, si sono sciolte, lasciando comunque una forte impronta.

Sono in tutto quindici gli album della collana. Eccoli: Il Balletto di Bronzo con “Ys”, Locanda delle Fate con “Forse le lucciole non si amano più”, Le Orme con “Collage”, Latte e Miele con “Passio secundum Mattheum”, Sensations' Fix con “Finest Finger”, Saint Just con “Saint Just”, De De Lind con “Io non so da dove vengo e non so dove mai andrò, uomo è il nome che mi han dato”, Ibis con “Ibis”, Jumbo con “Vietato ai minori di 18 anni?”, L’uovo di Colombo con “L’uovo di Colombo”, Il Baricentro con “Sconcerto”, Gruppo d’Alternativa con “Ipotesi”, Madrugada con “Madrugada”, Stradaperta con “Maida vale”, Grosso Autunno con “Grosso autunno”. Vi sveliamo alcune curiosità legate a questi dischi mitici.