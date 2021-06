Le dieci canzoni del cuore di Francesco Renga

Come facciamo con gli artisti con i quali abbiamo un rapporto più personale e affettuoso, anche a Francesco Renga abbiamo chiesto di indicarci quali sono le sue dieci “canzoni del cuore”. Sulle prime ha cercato di sottrarsi – “Queste sono le scelte più difficili da fare!” – ma noi abbiamo insistito, e siamo riusciti a strappargli i dieci titoli di canzoni che, per un motivo o per l’altro – “Perché sono belle. Perché sono di grandi artisti. Perché sono grande musica. Perché mi danno grandi emozioni. Perché mi suscitano ricordi emozionanti...” – include nella sua personalissima Top Ten. Non ci resta che ringraziarlo e fargli i nostri migliori auguri di buon compleanno. A proposito, Francesco ne compie 53!

Smiths, “Ask”

Cult, “Rain”

Who, “My Generation”

David Bowie, “Heroes”

Soundgarden, “Black Hole Sun”

Nirvana, “Smells Like Teen Spirit”

Queen, “We Are The Champions”

Genesis, “The Lamb Lies Down On Broadway”

Radiohead, “Creep”

Police, “Every Breath You Take”