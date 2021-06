Dente torna live quest'estate: il tour e un nuovo singolo

In questa estate di riaperture e ripartenze, Dente torna in tour per una serie di date in giro per l’Italia. In questi concerti in solo il cantautore si alternerà al pianoforte e alle chitarre con canzoni dal suo repertorio classico ma anche cover, inediti e canzoni mai eseguite dal vivo. Basi registrate su cassetta, loop, campioni e voci registrate. Suoni elettrici, digitali e acustici andranno ad arricchire il ventaglio delle sonorità. Tra le sorprese della scaletta ci sarà un nuovo singolo, che uscirà a fine mese e dà il nome a questo nuovo tour chiamato "Fuori di me".

Oltre a questa scaletta inedita il live sarà arricchito da una scenografia disegnata e costruita appositamente per il concerto.

Queste sono le date confermate fino ad ora:

04/07 PADOVA – PARCO DELLA MUSICA

13/07 MILANO – CIRCOLO MAGNOLIA

15/07 STIA (AR) – NATURALMENTE PIANOFORTE

22/07 ROMA - EUR SOCIAL PARK

29/07 OME (BS) – DILUVIO FESTIVAL

Il tour è prodotto Massimo Levantini per Baobab Music & Ethics; per tutte le info e gli aggiornamenti di calendario: www.baobabmusic.it.