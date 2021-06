Prince: ecco l’inedito “Born 2 Die” dall'album "Welcome 2 America"

È “Born 2 Die” la seconda anticipazione estratta dall’album inedito di Prince "Welcome 2 America", un disco registrato nel 2010 dal musicista di Minneapolis scomparso il 21 aprile 2016 all'età di 57 anni e rimasto negli archivi.

Il brano, mai pubblicato prima, segue la pubblicazione della title track del progetto in uscita il prossimo 30 luglio ed è disponibile all’ascolto nel video riportato di seguito, oltre che sulle piattaforme digitali.

Come segnalato in un comunicato stampa, la canzone “Born 2 Die” è stata registrata nella primavera del 2010, quando il presidente Obama era appena a un anno dal suo primo mandato e Prince stava riflettendo profondamente sulle questioni che interessano la comunità nera e sul ruolo che sperava di svolgere nel movimento per la giustizia sociale.

Il brano, nelle sue parti più lente, è stato prima registrato dalla voce di “Purple Rain”, dal bassista Tal Wilkenfeld e dal batterista Chris Coleman, e poi accentuata dalle armonie vocali di Shelby J., Liv Warfield ed Elisa Fiorillo, e completata da una melodia cantata dallo stesso artista di Minneapolis. Morris Hayes ha aggiunto la produzione finale alla traccia e ha condiviso parte dell'ispirazione che era presente dietro questi suoni. “Quando abbiamo terminato ‘Born 2 Die’ Prince mi ha detto: ‘Ti dirò come è successo’", ha svelato Hayes, come riportato nella nota stampa. "Lui stava guardando i video del suo amico Dr. Cornel West su YouTube, e durante un discorso il Dr. West ha detto: 'Amo mio fratello Prince, ma non è Curtis Mayfield'. Quindi Prince ha detto: 'Oh davvero? Vedremo!’".

In occasione della prima giornata del Record Store Day 2021, che quest’anno si celebrerà sia il 12 giugno che il 17 luglio prossimi, sarà pubblicata la ristampa di "The truth", il disco acustico di Prince del 1998.