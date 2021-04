Mondo vinile: RSD, Floating Points, Bruce Springsteen, Caparezza

Il vinile è sempre più importante, per gli ascoltatori e per l'industria: non è una novità, ma una conferma. È un settore in crescita (quasi +29% in America nel 2020, dove ha superato il CD con un fatturato da $ 626 milioni), ma anche un fenomeno intergenerazionale, tanto che il più venduto del 2020 in America non è un classico ma "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" di Bille Eilish. In Italia, le cose vanno diversamente, ma non troppo: se il vinile più venduto del 2020 è l'intramontabile "The dark side of the moon", al secondo posto c'è "Famoso" di Sfera Ebbasta.

Così, eccoci a raccontare tutto ciò che ruota attorno al vinile, in questa rubrica settimanale: le notizie, le edizioni limitate, gli album da riscoprire in questo formato, la classifica.

Le news

Sono state annunciate le uscite per il Record Store Day 2021, che si svolgerà in due "drop": 12 giugno e 17 luglio 2021. Qua c'è la lista completa e, come sempre, c'è da divertirsi. Tra le nostre scelte: la ristampa di "The truth", il disco acustico di Prince. Un picture disc di "Fire" degli U2 per i 40 anni di "October"; il 12" dei Pearl Jam di "Alive" con tre lati b, tra cui l'introvabile cover dei Beatles "I've got a feeling", i remix reggae di Bob Dylan del periodo "Infidels", nuovi inediti di Tom Petty.

L'album della settimana

"Promises" di Floating Points & Pharoah Sanders è una delle uscite più importanti delle ultime settimane: un producer di musca elettronica con una leggenda del jazz e la London Simphony Orchestra (qua la recensione). Ed è il disco perfetto da recuperare in vinilie, sia per il suono che per la confezione: una copertina che si apre, con un cut-out che rende visibile solo una parte di "Congress", opera del 2003 di Julie Mehretu. È già esaurito nella prima tiratura, sia in quella normale che in quella a 180g, ma verrà ristampato a breve.

Le esclusive

Vinile significa edizioni limitate, da prendere al volo e spesso da prenotare in anticipo. Tra quelle appena annunciate c'è una versione limitata di "Exuvia" di Caparezza, un doppio disponibile anche in vinile rosso in 1000 copie. L'album arriva a quattro anni di distanza da "Prisoner 709", uscirà il 7 maggio ed è in preordine (contiene anche una prelazione per i biglietti del tour.

L'album da recuperare in vinile

Tra le assenza vistose delle uscite limitate del Record Store Day c'è Bruce Springsteen, che negli ultimi anni ha sempre realizzato prodotti speciali, da 45 giri a 10 pollici. Ma non disperate: il Boss ha prodotto ottime versioni degli ultimi album che vale la pena recuperare. "Letter to you" ha una lussuosa confezione con buste trasparenti e un quarto lato (quello senza musica) con una incisione. Si trova anche in vinile colorato, così come "Western stars", pubblicato in versione azzurra - quest'ultimo per il suono arioso e aperto è ancora più adatto all'ascolto in vinile. Se poi volete esagerare, qualche anno fa ha pubblicato una lussuosa "Album collection" dedicata al periodo 1987-1996, che fa seguito ad un'altra dedicata ai primi dischi.

La classifica della settimana

Debutta direttamente al numero uno "Millennium bug" degli Psicologi mentre Gue Pequeno - in testa la settimana scorsa con IL "Ragazzo d'oro-10 anni dopo" esce dalla top 20. In classifica album recenti (Massimo Pericolo sempre secondo) assieme a classici (Nirvana) e album di catalogo, ma recento (Arctic Monkeys, Harry Styles). qua la classifica completa della settimana.