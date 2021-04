Tom Petty, la "reinvenzione" di "She's the one"

25 anni fa Tom Petty pubblicò il suo nono album, a nome Tom Petty & The Heartbreakers: conteneva le canzoni della colonna sonora del film "She's the one", diretto da Edward Burns.

"Songs and Music From the Motion Picture 'She's the One'" salì fino al numero 15 della classifica di "Billboard" e ottenne il disco d'oro.



La Rhino records pubblicherà, in occasione del Record Store Day del 12 giugno prossimo, una "reinvenzione" dell'album intitolata "Angel Dream", in vinile blu cobalto.

L'album conterrà alcune delle canzoni rimaste fuori da "Willflowers and all the rest", la recente ripubblicazione dell'album di Petty. Fra i brani, quattro inediti: "105 Degrees" e "One of Life's Little Mysteries", la strumentale "French Disconnection" e una cover di J.J. Cale, "Thirteen Days." Il disco, rimixato e con una nuova copertina, conterrà anche una versione extended di "Supernatural Radio".



Fra le altre uscite Rhino per il Record Store Day ci sono una versione "alternativa" di "Déjà Vu" di Crosby Stills Nash & Young, due picture disc dei Black Sabbath ("Heaven & Hell" e "Mob Rules", i vinili neri di "Everything Must Go" e "Two Against Nature" degli Steely Dan e una versione celebrativa dei cinquat'anni di "Morrison Hotel" dei Doors con rare registrazioni tratte dalle session dell'album.