Chvrches, una canzone con Robert Smith dei Cure. Nuovo album: la tracklist

Nel prossimo album dei Chvrches, "Screen violence", annunciato in uscita il 27 agosto, sarà contenuta anche una canzone realizzata con la collaborazione di Robert Smith dei Cure. Il brano si intitola "How not to drown", ed è ascoltabile qui di seguito.

"How not to drown", fa seguito a "He said she said", la canzone uscita lo scorso aprile di cui abbiamo scritto qui.



Ed ecco la tracklist di "Screen Violence":



01 Asking for a Friend

02 He Said She Said

03 California

04 Violent Delights

05 How Not to Drown (with Robert Smith)

06 Final Girl

07 Good Girls

08 Lullabies

09 Nightmares

10 Better If You Don’t