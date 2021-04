Chvrches, il ritorno: ascolta "He said she said"

Iain Cook, Lauren Mayberry e Martin Doherty, cioè i Chvrches, la band scozzese che qualche anno fa ebbe un momento di buona notorietà, tacevano dal 2019; dopo l'album "Love is dead", uscito l'anno prima (qui la recensione di Rockol), avevano pubblicato solo un nuovo brano, “Death Stranding”, realizzato per il videogioco omonimo.



“He Said She Said”, la nuova canzone, è stata registrata da remoto via Zoom con un software audio di condivisione.

Lauren Mayberry: