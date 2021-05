Bon Jovi: guarda il trailer del film concerto a giugno al cinema

Ancora troppo presto per i grandi raduni negli stadi e nelle arene all'aperto, in Italia. Se ne riparlerà nel 2022. Come consolarsi? Con il film concerto di Bon Jovi al cinema a giugno (per quattro giorni, il 10, l'11, il 12 e il 13, distribuito da Nexo Digital). "Bon Jovi From - Encore Nights" porterà sul grande schermo l'energia della band, dopo le date del tour cancellate a causa dell'emergenza sanitaria: Jon Bon Jovi e soci volevano raggiungere comunque i fan in tutto il mondo regalando un assaggio di ciò che potranno aspettarsi dal ritorno sui palchi e hanno deciso di farlo con uno show registrato al Paramount Theatre, in New Jersey, che li ha visti suonare tutti i loro classici.

Da "You give love a band name" a "It's my life", passando per "Wanted dead or alive", "Bad medicine" e "Livin' on a prayer", oltre alle canzoni del quindicesimo album in studio del gruppo, uscito l'anno scorso. Ecco il trailer ufficiale del film concerto:.

La line up vede schierati i componenti originali dei Bon Jovi come David Bryan, Tico Torres e Jon, con il bassista di lunga data Hugh McDonald, il chitarrista Phil X, il co-produttore John Shanks e il polistrumentista Everett Bradley. I biglietti per Bon Jovi From - Encore Nights saranno a breve in vendita su nexodigital.it e bonjovievent.com.