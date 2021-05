Donatella Versace: ‘Una volta volevo i Blur per uno show ma, per un errore, sono arrivati i Blue’

Qualche settimana fa, ospite di una puntata del podcast di Ben Hanlin “Ben Behaving Dadly” - disponibile a questo indirizzo - Antony Costa della boy band inglese molto nota nei primi Anni Duemila, i Blue, ha raccontato di quando nel 2001 il gruppo fu invitato, per errore, da Donatella Versace alla Milano Fashion Week.

L’invito, infatti, non era in realtà rivolto alla formazione di “One love”, bensì ai Blur e la causa dello sbaglio fu un “difetto di pronuncia”. L’aneddoto raccontato dal sodale di Duncan James, Lee Ryan e Simon Webbe è stato successivamente confermato dalla stessa stilista e imprenditrice, che ha preso le redini dell’azienda di moda Versace dopo la tragica morte del fratello Gianni Versace, assassinato il 15 luglio 1997. Donatella Versace, a conferma dell’accaduto, ha prima condiviso una storia su Instagram riportante un articolo sulla dichiarazione di Antony Costa e poi ha narrato l’episodio durante una recente puntata del podcast di Fedez e Luis Sal, “Muschio Selvaggio”. .

OH MY GOD NOT DONATELLA POSTING ABOUT THE BLUE/BLUR DRAMA pic.twitter.com/9ZzdOHZcKi — chloé (@chloeannelillia) May 12, 2021

Come segnalato dalla testata britannica “Metro”, a Ben Hanlin Antony Costa ha raccontato: “Nel 2001 abbiamo pubblicato il primo singolo, andava molto bene e siamo stati invitati alla Milano Fashion Week da Donatella Versace”. Ha aggiunto: “Ci siamo fatti vestire da Versace a Bond Street, abbiamo preso un aereo privato e ci hanno portati lì. Siamo atterrati e ci hanno portati alla sfilata e alla fine ci hanno detto: ‘Vogliamo che conosciate Donatella’”. Costa ha successivamente narrato che l’incontro tra i Blue e la stilista fu molto breve e freddo, e che la band scoprì il motivo solo dopo aver fatto rientro a Londra. “Aveva invitato i Blur, non i Blue”, ha detto Antony Costa.

Ospite di un’episodio del podcast di Fedez e Luis Sal, disponibile su YouTube e nel video riportato più avanti, Donatella Versace ha raccontato degli artisti e dei musicisti incontrati nel corso della sua vita, parlando del legame tra moda e musica. A margine della puntata la stilista ha, tra le altre cose, confermato l’aneddoto raccontato da Antony Costa e dell’errore per cui alla sfilata si è ritrovata davanti i Blue e non la band di Damon Albarn, che in realtà aveva invitato. Donatella Versace ha spiegato: “Un difetto di pronuncia. Volevo i Blur, sono arrivati i Blue”. Ha poi narrato: “Quando li ho visti ho detto:’No’”. Ha continuato:

“Quando me li sono trovati davanti volevo morire. Non avevo il coraggio di dirlo agli altri. Io ho studiato lingue all’università, ma per imparare bene l’inglese si deve abitare lì. Insomma, un difetto di pronuncia”.