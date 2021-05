Tra i massimi esponenti della scena strumentale contemporanea, già Nastro D’Argento 2019 per la “Musica dell’Arte”, il compositore e pianista Remo Anzovino ha dedicato molti dei suoi più recente lavori alla composizione di colonne sonore per il cinema, lavorando in particolare sulla serie di documentari della Grande Arte al Cinema di Nexo Digital dedicati ad artisti come Van Gogh, Frida Kahlo, Monet, Gauguin. Il concerto di Remo Anzovino in esclusiva sulla piattaforma Nexo+ si potrà vedere dal 29 maggio.

"The World OF Remo Anzovino", con la regia di Giulio C. Ladini, è il concerto evento in cui, accompagnato dall’Orchestra d’Archi Rimini Classica sul palco dello storico Teatro Amintore Galli di Rimini, possiamo viaggiare alla scoperta del mondo sonoro di Anzovino, fatto di evocative composizioni e straordinari temi da colonne sonore, accomunati da una concezione armoniosa e feconda della scrittura musicale, che ha permesso ad Anzovino di sviluppare un'intensa carriera concertistica in tutto il mondo. Tra i brani proposti nel corso del concerto anche quelli dedicati a Frida Kahlo, a Claude Monet, a Vincent van Gogh: un percorso che permetterà a tutti coloro che amano la sua musica di immergersi, sulle note di piano, viole, violini, violoncelli e contrabbassi, nelle sue creazioni, ripercorrendo gli anni più recenti della sua vicenda artistica.