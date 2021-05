Checco Zalone e la vittoria ai David di Donatello: "Se lo sapevo venivo"

"Se lo sapevo venivo", così Luca Medici, in arte Checco Zalone, in collegamento ha scherzato alla notizia della vittoria del David come migliore canzone, "Immigrato" nel film Tolo Tolo. "I miei famigliari dormono, non gliene frega niente che ho vinto", ha aggiunto. "Mi sono preparato poche parole. "La solita cricca di sinistra che premia i soliti, no questo era il foglietto se perdevo. Grazie all'accademia per il riconoscimento meritocratico", ha continuato. Qui potete rivedere la serata.

In nomination per il premio (l'anno scorso vinto da Diodato con "Che vita meravigliosa"), c'erano anche "Gli anni più belli” – Claudio Baglioni ("Gli anni più belli"), “Invisible” – La Tarma ("Volevo nascondermi"), “Miles Away” – Ginevra ("Non odiare") e appunto “Io sì (Seen)” di Laura Pausini, Diane Warren e Niccolò Agliardi per "La vita davanti a sé".

Il premio per il compositore è andato a Gatto Ciliega Contro il Grande Freddo e Downtown Boys per per "Miss Marx". IN gara c'erano anche Nicola Piovani per "Hammamet", Niccolò Contessa per "I predatori", Michele Braga per "L’incredibile storia dell’isola delle rose", Pivio e Aldo De Scalzi per "Non odiare" e Mirco Biscarini e Daniele Furlati per "Volevo nascondermi"