David di Donatello, a Checco Zalone il premio per la miglior canzone originale

Con una performance di Laura Pausini, che ha cantato "Io si (Seen)",dal Teatro Dell'Opera, si sono aperti ieri i David di Donatello, i premi del cinema italiano. La cerimonia si è svolta in parte dagli storici studi televisivi “Fabrizio Frizzi” e in parte dal teatro.

La Pausini era anche in nomination per la miglior canzone originale, uno dei due premi musicali, assieme a quello per il compositore. La vittoria è però andata a "Immigrato" di Checcho Zalone, canzone di "Tolo Tolo".

In nomination per il premio (l'anno scorso vinto da Diodato con "Che vita meravigliosa"), c'erano anche "Gli anni più belli” – Claudio Baglioni ("Gli anni più belli"), “Invisible” – La Tarma ("Volevo nascondermi"), “Miles Away” – Ginevra ("Non odiare") e appunto “Io sì (Seen)” di Laura Pausini, Diane Warren e Niccolò Agliardi per "La vita davanti a sé".