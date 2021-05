Noel Gallagher: ecco il video di ‘We're on our way now’ ispirato alla Nouvelle Vague francese

Dopo aver annunciato l’uscita del greatest hits per celebrare i dieci di attività dei suoi High Flying Birds, “Back the way we came: vol 1 (2011-2021)”, Noel Gallagher ha pubblicato il video che accompagna il primo singolo estratto dal disco, “We're on our way now”.

“È una canzone sul non potersi dire addio e sulla frustrazione delle cose non dette”, ha spiegato l’ex principale compositore degli Oasis in una dichiarazione ripresa dall’edizione statunitense di “Rolling Stone” sul brano, una delle nuove canzoni incluse nell’album di prossima uscita insieme a "Flying on the ground”.

Dalle immagini in bianco e nero e ispirata al cinema della Nouvelle Vague francese, in particolar modo al film “Fino all'ultimo respiro” di Jean-Luc Godard del 1960, la clip conta della partecipazione dell’attrice e modella Gala Gordon e dell’attore Matt Smith (“Doctor Who”, “The Crown”).

“Tutti erano convinti e così abbiamo iniziato a lavorare a un progetto che rendesse omaggio al movimento, con particolare attenzione a quel film e a un altro classico di Godard, ‘Bande à part’”, ha infatti raccontato Dan Cadan, che ha diretto il video di “We're on our way now” insieme a Jonathan Mowatt. Ha aggiunto: “Rinomata per il rifiuto di convenzioni e tradizioni, la Nouvelle vague francese ha un'estetica senza tempo che favorisce audacemente la sperimentazione e uno spirito iconoclasta. [Noel Gallagher] incarna tutto quanto sopra, quindi è più che appropriato”.

Ecco la clip:

A proposito di “Back the way we came: vol 1 (2011-2021)”, in uscita il prossimo 11 giugno, Noel Gallagher - tra i protagonisti dell’edizione 2021 del Concerto del Primo Maggio 2021 di Roma - ha fatto sapere: ”10 anni di The High Flying Birds?? Accidenti… Pensa a tutte le cose che avrei potuto fare in quel periodo!! L’idea del titolo mi è venuta un pomeriggio mentre ero seduto a tavola. È un modo di dire: ‘back the way we came’. Ho pensato fosse un titolo bellissimo, ed è il motivo per cui ho aggiunto ‘vol.1’, perché se nel caso ce ne fosse un altro in futuro, userò lo stesso titolo!".