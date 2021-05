Noel Gallagher canta due suoi brani per il Concerto del Primo Maggio 2021: video

Già protagonista dell’ultimo Concertone dell’epoca pre-Covid, quello del 2019, l’ex principale compositore degli Oasis Noel Gallagher ha preso parte all’edizione 2021 del Concerto del Primo Maggio di Roma con un contributo video pre-registrato.

Il già chitarrista della band di “Wonderwall” ha proposto una versione live del suo brano “Dead in the Water”, originariamente pubblicato come bonus track del suo disco “Who Built the Moon?” del 2017 realizzato con gli High Flying Birds. La canzone sarà inclusa nel gratest hits "Back The Way We Came: Vol 1 (2011-2021)”, annunciato pochi giorni fa e in uscita il prossimo 11 giugno.

Ecco il video live di “Dead in the Water”, lo stesso trasmesso anche durante una recente puntata del talk show irlandese “The Late Late Show”:

Prima di proporre il filmato dell’esecuzione di “AKA.

What a Life!”, singolo estratto dall’eponimo album di debutto di Noel Gallagher e dei suoi High Flying Birds del 2011, l’ex Oasis ha fatto sapere: “Ci siamo sempre divertiti moltissimo al concerto del Primo Maggio. Io, tra l’altro, adoro venire in Italia e suonare per il vostro pubblico. Di certo preferirei essere lì di persona. È bello esserci, ma è anche un po’ triste perché mi manca l’elemento umano. Comunque è sempre bello suonare per voi, anche se in maniera diversa”. Ha aggiunto: “Avevo già deciso di usare quest’anno per scrivere e il prossimo per registrare, per poter suonare dal vivo, si spera, nel 2023. Ma rimanere un anno intero, o forse due o tre - chi lo sa - senza poterti godere un concerto dal vivo sono sicuro che sia stata dura per le persone”.