X Factor, Lodovica Comello smentisce: ‘Non sarò io la conduttrice'

Dopo la notizia diffusa un paio di giorni fa da TVBlog, che dava Lodovica Comello come favorita alla conduzione di X Factor 2021 al posto di Alessandro Cattelan - il quale ha annunciato l'abbandono alla finale 2020 - la 31enne attrice, cantante e già conduttrice di Italia's Got Talent è intervenuta per smentire le voci che la vedevano alla guida della quindicesima edizione del talent.

Attraverso una serie di storie condivise sul proprio profilo Instagram, con tono ironico dall’accento spagnolo e i connotati visibilmente alterati dall’effetto del filtro applicato sul volto, Lodovica Comello ha fatto sapere: “In questi giorni sto leggendo molte indiscrezioni sul fatto che dovrei condurre X Factor”. La Comello, come testimoniato dalla clip raccolte nel video pubblicato su YouTube da TV Zoom Channel e riportato più avanti, ha aggiunto:

“Volevo dirvi che non è vero, non sarò io la conduttrice del prossimo X Factor perché sono impegnata a fare altre cose. Sono impegnata a prendermi cura del mio aspetto!”

In precedenza diverse voci avevano indicato Marco Maccarini come possibile successore di Alessandro Cattelan al timone del programma, oltre a ipotizzare un passaggio di Hell Raton dalla giuria alla conduzione e di un ritorno di Fedez alla guida del talent.