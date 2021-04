La chitarra di Kirk Hammett, usata nel video di "One" dei Metallica, è stata venduta all'asta per 112.500 dollari (circa 95.000 euro). Lo strumento musicale, che si dice sia in condizioni "eccellenti", è stato acquistato da un acquirente anonimo tramite la Heritage Auctions.



La chitarra viene fornita con la firma in inchiostro color argento del chitarrista della metal band californiana, lo strumento è fornito di un certificato di autenticità firmato e della custodia rigida originale.



Il video di "One" venne pubblicato nel 1989 ed è stato il primo video musicale ufficiale dei Metallica.

La canzone è stata inclusa nel quarto album in studio del .gruppo californiano, "… And Justice For All", uscito nel 1988. La casa d'aste l'ha presentato così: "Girato in bianco e nero unendo spezzoni e audio audio del film del 1971 'Johnny Got His Gun' (in italiano, 'E Johnny prese il fucile'), il video di "One" fu un punto fermo su MTV. (...) ha mostrato che i Metallica sarebbero stati una band con cui fare i conti nel mainstream negli anni a venire".