All'asta la chitarra usata da Kirk Hammett per il video di "One"

E' all'asta la chitarra usata da Kirk Hammett nel video della canzone dei Metallica "One". Al momento l'offerta più alta giunta per l'ESP 400 Series S-Type del 58enne musicista californiano è di 38.000 dollari. Chi fosse interessato a fare un'offerta ha tempo fino all'11 aprile.

Il video di "One", brano incluso nel quarto album della band statunitense del 1988 "... And Justice for All", uscì nel gennaio 1989 e fu la prima clip mai pubblicata dal gruppo. I primi tre album infatti non erano accompagnati da video promozionali. Il filmato è in bianco e nero e include delle scene tratte dal film contro la guerra del 1971 di Dalton Trumbo 'E Johnny prese il fucile'. Dovendo pagare i diritti d'autore ogni volta che il video veniva mostrato, i Metallica finirono con l'acquistare i diritti del film.

Durante questo anno martoriato dalla pandemia da Covid-19 i Metallica, come ha dichiarato Lars Ulrich qualche mese fa, piuttosto che deprimersi, hanno incanalato le loro frustrazioni in un nuovo disco. "Sono tre, quattro settimane che scriviamo piuttosto seriamente. E con tutta la merda, pandemia, incendi, politica, problemi razziali, è facile cadere in uno stato depressivo. Ma scrivere mi rende sempre entusiasta sul futuro."Questo pensiero del batterista dei Metallica fece il paio con ciò che disse il bassista del gruppo Robert Trujillo: "Non parlo a nome degli altri ragazzi, ma a me sembra che questo sia un momento molto collaborativo. E a me piace molto. Mi piace che siamo in quello spazio mentale per essere più collaborativi e penso che sia molto eccitante, per dove siamo ora, il viaggio che stiamo per intraprendere, il fatto che quelle porte si stanno aprendo in questo modo."

L'ultimo dei Metallica, "Hardwired... to Self-Destruct" (leggi qui la recensione), è stato pubblicato nel novembre del 2016.