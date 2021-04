Lucinda Williams dedica un album a Tom Petty. Video.

Il primo volume del ‘Lu’s Jukebox’ di Lucinda Williams è dedicato a Tom Petty e uscirà sul mercato il 16 aprile. "Lu's Jukebox Volume 1, Runnin’ Down a Dream: A Tribute to Tom Petty" è composto da dodici brani del cantautore scomparso il 2 ottobre del 2017 e da un brano di Lucinda Williams dedicata a Tom Petty, "Stolen Moments". Il disco è stato registrato dal vivo alla fine del 2020 e qui sotto si può vedere il video di "Runnin’ Down A Dream".

Questo è il primo di sei volumi dedicati da Lucinda Williams ai suoi autori preferiti, registrazioni di show tenuti dalla 68enne musicista country rock statunitense alla fine del 2020 e visibili solo in streaming per una raccolta fondi. L’ultimo album di Lucinda Williams "Good Souls Better Angels" (leggi qui la recensione) è stato pubblicato esattamente un anno fa, nella primavera del 2020.

Tracklist:

1. Rebels

2. Runnin' Down a Dream

3. Gainesville

4. Louisiana Rain

5. I Won't Back Down

6. A Face In The Crowd

7. Wildflowers

8. You Wreck Me

9. Room At The Top

10. You Don't Know How It Feels

11. Down South

12. Southern Accents

13. Stolen Moments