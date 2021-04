BTS, un nuovo concerto in streaming: il precedente fu un record

I BTS ci riprovano. La boy band simbolo del k-pop, il pop coreano che negli ultimi anni ha conquistato le classifiche internazionali, ha annunciato un altro concerto in streaming, dopo quello che l'anno scorso vide il gruppo infrangere record vendendo biglietti per 20 milioni di dollari (radunando di fronte allo schermo per lo show "Bang Bang Con The Live" oltre 750mila fan). Il sestetto composto da RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook ha annunciato via social l'evento "Bang Bang Con 21", che vedrà il gruppo esibirsi virtualmente il prossimo 17 aprile. L'evento sarà trasmesso anche sulla BANGTANTV, il canale YouTube ufficiale dei BTS.

Diventato in una manciata di anni da fenomeno a solidissima realtà del mercato discografico globale, il gruppo coreano ha visto nel 2020 due dei suoi album, "Map of the soul: 7" e "BE (Deluxe Edition)", piazzarsi rispettivamente al primo e al secondo posto della classifica dei dischi più venduti a livello mondiale , stilata da IFPI. Nella top ten c'è anche un altro disco del gruppo, all'ottavo posto: è "Map of the Soul: 7 - The Journey".