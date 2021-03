I due album più venduti a livello mondiale nel 2020? Sono entrambi dei BTS

È un successo inarrestabile, quello dei BTS. La boy band star del k-pop, il pop coreano, domina incontrastata le classifiche relative ai dischi più venduti a livello mondiale nel 2020, stilate da IFPI, l'organizzazione che rappresenta l'industria discografica nel mondo. I BTS occupano la prima e la seconda posizione della Top 10 Global Album Sales, la classifica dei dieci dischi più venduti nella conversione tra copie fisiche effettivamente vendute e stream convertiti. Sono al primo posto con "Map of the soul: 7" e al secondo con "BE (Deluxe Edition").

Al terzo c'è il giapponese Kenshi Yonezu con "Stray sheep". Un altro album dei BTS, "Map of the soul: 7 - The journey", è all'ottavo posto della classifica. Appena fuori dal podio Taylor Swift con "Folklore". Tra le prime dieci posizioni, dalla Corea del Sud, anche le Blackpink (con "The album"). E ci sono anche gli AC/DC (sesti con "Power up"). Ecco la top 10:

1. MAP OF THE SOUL: 7, BTS | 4.8 Total global units (millions)

2. BE (Deluxe Edition), BTS | 2.7 Total global units (millions)

3. STRAY SHEEP, Kenshi Yonezu | 2.5 Total global units (millions)

4. FOLKLORE, Taylor Swift | 2.0 Total global units (millions)

5. THE ALBUM, Black Pink | 1.5 Total global units (millions)

6. POWER UP, AC/DC | 1.4 Total global units (millions)

7.

CHANGES, Justin Bieber | 1.2 Total global units (millions).

8. MAP OF THE SOUL: 7 ~ THE JOURNEY ~, BTS | 1.2 Total global units (millions)

9. THIS IS ARASHI, Arashi | 1.0 Total global units (millions)

10. CEREMONY, King Gnu | 1.0 Total global units (millions)