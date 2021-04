Concerti, Bad Religion: due date in Italia a giugno 2022

Dopo aver celebrato i suoi 40 anni di attività con l'autobiografia “Do what you want. La storia dei Bad Religion”, scritta insieme a Jim Ruland e disponibile anche in italiano dallo scorso anno, e con la serie di live streaming battezzata “Decades”, la leggendaria band punk di Los Angeles ha annunciato due concerti in programma in Italia nel 2022.

La tournée europea della formazione californiana, che ha pubblicato il suo più recente album, “Age of unreason”, nel 2019, farà tappa nel nostro Paese il 21 giugno 2022 a Bassano del Grappa (Vicenza) in occasione dello show presso il PalaDue. Greg Graffin e soci andranno poi in scena il 22 giugno 2022 all’Alcatraz di Milano. I biglietti per i due show del tour battezzato “40th+2 Anniversary Tour” sono in vendita sul sito di TicketOne e presso i circuiti autorizzati al prezzo di 30 euro più i diritti di prevendita.

I Bad Religion avrebbero dovuto esibirsi in Italia già lo scorso anno suonando sul palco del Bay Fest, che nel 2020 però non ha avuto luogo a causa dell’emergenza Coronavirus. L’edizione 2021 del festival in programma al Parco Pavese di Bellaria Igea Marina, attualmente ancora in essere, prevede una line up composta proprio dalla band di Greg Graffin e Brett Gurewitz, oltre che da Sum 41, Circle Jerks, Bouncing Souls, Flogging Molly e Millencolin.