Bad Religion: esce l'autobiografia 'Do What You Want: The Story of Bad Religion'

La prossima estate, per la precisione il 18 agosto, verrà pubblicato 'Do What You Want: The Story of Bad Religion', una biografia nella quale viene narrata la storia dei Bad Religion. La leggendaria band punk di Los Angeles, che sin dalla sua fondazione nel 1980 è stata una delle formazioni più influenti e coerenti nella storia di questo genere musicale, ha scritto il libro insieme allo scrittore Jim Ruland.

Greg Graffin, Brett Gurewitz, Jay Bentley e Brian Baker contribuiscono al volume con storie, interviste, fotografie e altro materiale inedito. Il libro presenterà anche interviste a ex membri di Bad Religion, oltre ad alcuni altri musicisti.

I Bad Religion hanno pubblicato il loro ultimo album, “Age of Unreason”, nel maggio 2019. Quest'anno cade il loro 40esimo anniversario e la formazione statunitense lo celebrerà anche in concerto. Per i fan italiani l'appuntamento è fissato per il prossimo agosto sul palco del Bay Fest di Bellaria Igea Marina, lungo la costa romagnola.