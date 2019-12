Concerti, Bad Religion al Bay Fest 2020 per il loro 40esimo compleanno

Il festival in programma al Parco Pavese di Bellaria Igea Marina ha svelato i primi nomi in cartellone del Bay Fest 2020.

La band di Greg Graffin e Brett Gurewitz sarà sul palco della tre giorni punk in occasione del tour per il loro 40esimo compleanno.

I Bad Religion non sono gli unici artisti già annunciati; la line up del festival vede in programma anche i Circle Jerks. La band hardcore punk di Los Angeles si riunirà per festeggiare i quarant'anni dall'uscita dell’album “Group Sex”.

Bay Fest 2020 si svolgerà il 15, 16, 17 agosto 2020 Bellaria Igea Marina, Rimini. Gli early bird ticket saranno disponibili in prevendita da domani, 6 dicembre su Mailticket e Vivaticket.

Greg Graffin e soci - attivi dal hanno pubblicato il loro ultimo album "Age of unreason" lo scorso maggio, mettendo a segno il loro diciassettesimo lavoro discografico.