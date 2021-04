Phoebe Bridgers, all’asta la chitarra sfasciata al Saturday Night Live

È stata messa all’asta la chitarra che lo scorso 6 febbraio Phoebe Bridgers, ospite al Saturday Night Live, ha cercato di spaccare contro un finto monitor al termine dell’esecuzione della sua “I know the end”, brano tratto dall’ultimo album della 26enne cantautrice statunitense, “Punisher”.

Phoebe Bridgers destroyed her guitar on Saturday Night Live. Ever since I saw Jimi Hendrix destroy his guitar I’ve always wanted to do the same. Plus, haven’t we all felt like doing this with the past year we’ve all had? Go ‘head on, @phoebe_bridgers 🎸 pic.twitter.com/AFzztCOGja — Mychal (@mychal3ts) February 7, 2021

Lo strumento che la voce di “Motion sickness” ha tentato di distruggere durante la sua performance allo show televisivo americano con la benedizione della Danelectro (la marca della chitarra), gesto definito “patetico” da David Crosby che su Twitter lo scorso 9 febbraio aveva commentato l’esibizione della cantante scrivendo: “Le chitarre sono fatte per essere suonate e per fare musica, non per essere sbattute su una spia finta per una sceneggiata infantile”, è stato messo all’incanto dai GLAAD (Gay & Lesbian Alliance Against Defamation) Media Awards al prezzo di partenza di 500 dollari.

Finora è stata pizzata un’unica offerta di 5 mila dollari. Come si evince dalle fotografie disponibili sulla pagina dell’asta (.a questo link), aperta fino al prossimo 11 aprile, la sei corde è quasi intatta, fatta eccezione per il lato sinistro della chitarra completamente distrutto. Non è noto dato sapere, però, se lo strumento funzioni ancora.

Phoebe Bridgers, premiata ieri - 8 aprile - dai GLAAD Media Awards come “Outstanding Breakthrough Music Artist”, a margine di un’intervista concessa a Variety aveva detto a proposito del suo gesto: “Il fatto che abbia fatto arrabbiare le persone dimostra che sia stato un gesto punk rock. Non ho pensato a cosa potesse rappresentare o significare quel gesto: non l’avevo mai fatto prima, quindi ho pensato che valesse la farlo al SNL, dove sarebbe stato immortalato”.