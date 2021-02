Phoebe Bridgers e David Crosby: di chitarre (non) sfasciate, insulti e pubblicità

Non è che sia successo niente di che, per la verità. Il 6 febbraio la cantautrice americana Phoebe Bridgers - che ha in tasca quattro candidature ai prossimi Grammy Awards - è stata ospite al Saturday Night Live, il salotto televisivo statunitense dal quale passano regolarmente vagonate di gruppi e cantanti. Alla fine dell’esecuzione della sua “I Know The End” l’artista ha fatto quello che è valso a Paul Simonon la copertina di “London Calling”. O, almeno, ci ha provato:

Perché alla fine Simonon il basso l’aveva sfasciato davvero, mentre la Bridgers - nonostante l’impegno - ha solo sbatacchiato lo strumento su una spia visibilmente finta, dalla quale sono uscite, tra un colpo e l’altro, scintille altrettanto finte.

Alla finezza del resto della band vestita con tute nere raffiguranti degli scheletri - il celebre skeleton suit di John Entwistle degli Who, compagno di band di Pete Townshend, lo sfascia-chitarre più famoso della storia del rock, che la stessa Bridgers indossa nell'immagine di copertina del suo ultimo album, "Punisher", vedi foto sopra - è stata colta da pochissimi. Sicuramente non da David Crosby, coetaneo di Townshend, che su Twitter ha mostrato di non gradire la performance.

Guitars are for playing ..making music .....not stupidly bashing them on a fake monitor for childish stage drama .....I really do NOT give a flying F if others have done it before

It’s still

STUPID — David Crosby (@thedavidcrosby) February 9, 2021

They are not toys ...or props ...we who’ve played them for our whole lives try to treat the with respect https://t.co/Mcs2lm1Mdm — David Crosby (@thedavidcrosby) February 9, 2021

Didn’t like them doing it either ...stupid dramatics https://t.co/fHOVEA8IvC — David Crosby (@thedavidcrosby) February 9, 2021

“Patetico”, ha osservato l’ex socio di Neil Young in una serie di Tweet: “Le chitarre sono fatte per essere suonate e per fare musica, non per essere sbattute su una spia finta per una sceneggiata infantile. Non me ne frega un beneamato cazzo se altri in passato l’hanno fatto: resta una cosa stupida. Le chitarre non sono giocattoli o accessori di scena. Noi che le abbiamo suonate per una vita cerchiamo di trattarle con rispetto. Nemmeno loro (gli Who) mi piacevano: sono stupide sceneggiate”.

Alla Bridgers la predica del collega anziano non è piaciuta e ha risposto per le rime:

little bitch. — traitor joe (@phoebe_bridgers) February 9, 2021

Lo "stronzetto" affibbiato dalla cantante all’ex CSN&Y ha calamitato l’attenzione di media e frequentatori dei social gettando un cono d’ombra su un retroscena piuttosto buffo, svelato dall’occhio attento e competente di Jason Isbell, che essendo stato l’addetto alle sei corde nei Drive-By Truckers di chitarre se ne intende.

That was like an 85 dollar guitar she smashed come on guys — Jason Isbell (@JasonIsbell) February 7, 2021

“Ha sfasciato una chitarra che costerà sì e no 85 dollari. Coraggio, ragazzi”, ha osservato - gettando acqua sul fuoco - il chitarrista, che - inconsapevolmente - ha richiamato l’intervento della diretta interessata:

I told danelectro I was going to do it and they wished me luck and told me they’re hard to break — traitor joe (@phoebe_bridgers) February 7, 2021

“Ho detto alla Danelectro [la marca della chitarra oggetto del sacrificio scenico-rituale] che l’avrei fatto”, ha risposto la Bridgers: “Loro mi hanno augurato buona fortuna, dicendomi che sono difficili da rompere”.

E in effetti così è stato: nonostante i numerosi colpi menati dalla cantante, lo strumento è rimasto intero. Il battage mediatico è andato tutto a favore della casa fondata nel ‘47 dal Nathan Daniel nel New Jersey oggi di proprietà della MCA e con quartier generale in California.

Hope you have all had a smashing weekend...? — Danelectro Official (@DanelectroUSA) February 7, 2021

“Spero abbiate passato un weekend fantastico”, ha twittato in prima battuta il sagace social media manager dell’azienda sull’intraducibile doppio significato - in inglese - di “smashing”, per poi tornare sulla solidità a prova di spia dello strumento:

“Riaccorda, dai una lucidata, continua: indistruttibile”. Gli epigoni di Townshend si ritengano avvisati...