Concerti e Covid-19: Hollywood Vampires e Steven Wilson cancellano i tour di quest'anno

Gli Hollywood Vampires e Steven Wilson hanno deciso di cancellare i rispettivi tour in programma quest'anno in Europa a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.



La superband losangelina composta da Alice Cooper, Joe Perry e Johnny Depp ha annunciato la cancellazione dei concerti - che non prevedevano passaggi in Italia - con un post sui suoi canali social ufficiali: "Siamo dispiaciuti di annunciarvi che siamo stati costretti a cancellare il tour estivo nel Regno Unito e in Europa.

Abbiamo fatto il possibile per confermarlo, ma a causa delle restrizioni legate alle norme anti-Covid non è stato possibile". La band ha fatto sapere che sono previsti rimborsi totali dei biglietti.



"In qualità di artista solista, è mio dovere anticipare tutte le spese: i musicisti, le prove e la produzione dello spettacolo. Non sarei stato in grado di affrontare tutte queste spese anche solo esibendomi in una manciata di concerti", ha invece scritto Steven Wilson ai suoi fan, comunicando la decisione di annullare il suo tour, che il 4, 5 e 6 ottobre lo avrebbe visto esibirsi rispettivamente a Milano (Teatro degli Arcimboldi), Firenze (Tuscany Hall) e Roma (Auditorium Conciliazione). "Ho ben sperato per le date in UK (pur senza troppe garanzie), ma purtroppo non è stato così per il resto d’Europa. L’impossibilità di procedere con gli shows è evidente, per cui ho deciso di annullare l’intero tour - ha scritto - ancora una volta voglio scusarmi per tutti gli inconvenienti che questa mia scelta comporterà. Utilizzerò il mio tempo libero per scrivere e produrre i miei due prossimi dischi che vorrei pubblicare nel 2022 e 2023. Non vedo l’ora di portare in giro questi due nuovi album". Le informazioni sui rimborsi saranno rese note a breve.