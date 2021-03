Taylor Swift ha pubblicato la lettera che le ha scritto Beyoncé dopo i Grammy

Nel 2009 furono messe l'una contro l'altra da Kanye West. Il momento rimane cult. Quando sul palco degli MTV Video Music Awards, a New York, arrivò il momento di consegnare il premio per il miglior video femminile e gli annunciatori lessero il nome di Taylor Swift, il rapper si alzò dalla sua poltrona, raggiunse la cantante sul palco, prese il microfono e disse che non meritava quel premio, che lo meritava di più Beyoncé con "Single lady".

A distanza di dodici anni da quell'episodio, dal quale prese comunque le distanze, l'ex Destiny's Child ha voluto congratularsi con la collega dopo il Grammy per l'album dell'anno.



"MI sono svegliata con i fiori della regina di grazia e grandezza, Beyoncé", ha scritto Taylor Swift in una storia pubblicata sul suo account Instagram ufficiale, pubblicando la lettera che Beyoncé le ha scritto dopo il Grammy per l'album dell'anno.



La scorsa domenica a Los Angeles la voce di "Listen" è stata la trionfatrice indiscussa dell'edizione 2021 della cerimonia di consegna dei premi più ambiti nel settore musicale: candidata per nove premi, alla fine Beyoncé è riuscita a portare a casa quattro statuette, diventando così l'artista donna più premiata della storia dei Grammy. Taylor Swift, che di nomination ne aveva ottenute sei, non è tornata a casa a mani vuote: la cantautrice si è aggiudicata il Grammy come "Album of the Year" per "Folklore". Lo aveva vinto già nel 2010 con "Fearless" e nel 2016 con "1989".



Nella lettera che le ha mandato insieme ai fiori per farle i complimenti, Beyoncé - che il premio come "Album of the Year" nel corso della sua carriera non l'ha mai vinto - ha scritto a Taylor Swift: