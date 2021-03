Grammy Awards 2021, agli Strokes il premio per il Best Rock Album

ore 22.15 - Al di là della commozione per i Grammy postumi a John Prine e Chick Corea, il titanico processo di assegnazione dei premi minori procede in modo speditamente sommario. Da segnalare il festeggiamento - ovviamente da remoto - dei New Orleans Nightcrawlers, che per celebrare la vittoria del loro “Atmosphere” nella categoria Best Regional Roots Music Album, non solo si abbracciano urlando tra di loro senza mascherina, ma coinvolgono nella manifestazione di giubilo un nutrito gruppo di fan, con buona pace dei protocolli anti-contagio. John Legend snobba il collegamento da remoto dopo la vittoria nella categoria Best R&B Album con il suo “Bigger Love”, mentre Rufus Wainwright è protagonista di una suggestiva esibizione - registrata - della sua “Devils and Angels (Hatred)” dalle colline di L.A..

Lady Gaga, Ariana Grande e James Taylor mancano i collegamenti per le premiazioni nelle categorie dedicate al pop, mentre l’acceptance speech di Megan Thee Stallion è composto per un buon 50% da urla e risate isteriche dal divano di casa.

Poppy introduce con l’esibizione registrata di “Eat” le premiazioni delle categorie dedicate al rock: gli Strokes apprendono (o fanno finta di apprendere) in diretta dalla voce della presentatrice, come se non stessero seguendo la diretta video, della vittoria del loro “The New Abnormal” nella categoria Best Rock Album. Fiona Apple, in contumacia - qui ha spiegato perché - si porta a casa le statuette nella categoria Best Rock Performance e Best Alternative Music Album, mentre ai Body Count, per “Bum-Rush”, va il trofeo nella categoria Best Metal Performance.

Il pre-telecast è concluso Burna Boys, con un medley registrato di “Level Up”, “Onyka” e “Ye”.

ore 20,50 - Ha preso il via presso il Convention Center di Los Angeles la sessantatreesima edizione dei Grammy Awards, i riconoscimenti assegnati dalla Recording Academy - l’associazione di categoria dei discografici americani - alle realtà musicali più rilevanti della passata stagione. Quest’anno, come già annunciato dagli organizzatori, a causa delle restrizioni adottate per contenere l’emergenza sanitaria da Covid-19 sia la Premiere Ceremony - la prima parte della cerimonia, detta anche pre-telecast, durante la quale vengono assegnati i trofei nella maggior parte delle categorie, che la seconda parte - quella principale - dei Grammy Awards, non saranno ospitate delle venue abituali, rispettivamente il Microsoft Theater e lo Staples Center, ma si terranno in aree all’aperto del plesso sportivo che include le due strutture. Le apparizioni di ospiti, performer e premiati saranno sia virtuali, in collegamento audio video, che in presenza.

La serata è stata aperta dal ceo della Recording Academy Harvey Mason Jr., che ha proposto al pubblico il rituale discorso iniziale, quest’anno inevitabilmente incentrato sulla situazione legata alla pandemia: ringraziando gli artisti nominati per essere un riferimento in un momento dove in molti “hanno bisogno di speranza”, Mason ha ricordato che - a un anno dall’inizio della crisi del settore musicale - la Recording Academy, attraverso istituzioni come MusicCares, ha erogato oltre 21 milioni di aiuti a musicisti e operatori dell’industria musicale. Rimandando gli spettatori all’anno prossimo per un’edizione in presenza, il ceo della Recording Academy ha lanciato il tributo - ovviamente virtuale, cioè realizzato per mezzo dell’assemblaggio di parti registrate separatamente - a “Mercy Mercy Me” di Marvin Gaye, eseguita da una selezione di nominati ai Grammy 2021 composta da - tra gli altri - Thana Alexa, Kierra Sheard, Saje, Grace Potter, Sarah Jarosz, Kamasi Washington, Anoushka Shankar, Alexander Desplat, Lupita Infante e Gregory Porter.

Tra i primi big premiati - seppure nelle categorie minori - sono da segnalare Billie Eilish, con il fratello Finneas premiata nella categoria Best Song Written For Visual Media per il brano inserito nella colonna sonora del film di 007 "No Time to Die", Linda Rondstad per “The Sound of My Voice” (come Best Music Film), Kanye West per “Jesus Is King” (come Best Contemporary Christian Music Album), Beck per “Hyperspace” (come Best Engineered Album, Non-Classical) e Beyoncé, insieme a Blue Ivy e Wizkid, per “Brown Skin Girl” (come Best Music Video: Beyoncé), senza dimenticare il Maestro e direttore d’orchestra italiano Riccardo Muti, premiato (seppure indirettamente) nella categoria Best Engineered Album, Classical per l’album “Shostakovich: Symphony No. 13, 'Babi Yar'” registrato con la Chicago Symphony Orchestra. Una note a margine: pur da remoto, Beck e Billie Eilish hanno ringraziato per il premio, mentre West non è comparso nemmeno virtualmente. Per quanto riguarda le esibizioni - tutte registrate - che hanno intervallato la raffica di assegnazioni, dopo Lido Pimienta con "Eso Que Tú Haces" è toccato a Igor Levit, da Berlino, con la Sonata per pianoforte n.

14 di Beethoven, a Jimmy "Duck" Holmes con "Catfish Blue" e a Terri Lyne Carrington con i Social Science con "Trapped in the American Dream".