Crosby, Stills, Nash & Young: in arrivo la ristampa di ‘Déjà vu’ con inediti

Il prossimo 14 maggio arriverà sui mercati la ristampa di “Déjà vu”, il disco originariamente dato alle stampe da David Crosby, Stephen Stills, Graham Nash e Neil Young nel marzo del 1970.

La riedizione dell'album - disponibile nei formati da 4 CD o 1 LP da 180 grammi - conterrà il disco originale rimasterizzato e ore di rare e inedite registrazioni in studio, tra cui la versione demo mai pubblicata prima di “Birds”. La traccia, registrata durante le sessioni di “Déjà vu”, è stata resa disponibile sulle principali piattaforme digitali oggi - 17 marzo - come anticipazione della pubblicazione ed è possibile ascoltarla nel video riportato di seguito.

- disponibile anche sui servizi di download e streaming digitale e in audio ad alta risoluzione su www.neilyoungarchives.com -. Tra questi c'è "Know you got to run", la prima canzone che il quartetto registrò durante la prima sessione il 15 luglio alla casa che Stills affittò da Peter Tork a Studio City. Come inediti saranno, inoltre, contenuti nella pubblicazione di prossima uscita la demo di "Almost cut my hair" di Crosby, l’outtake di Stills per "Bluebird revisited”, la versione alternativa di Young di "Helpless" con armonica e la versione di "Our house" eseguita da Nash con colei che ha ispirato la canzone, Joni Mitchell.

L’uscita sarà presentata in un libro con copertina rigida che includerà rare foto dell'epoca e note dello scrittore/regista Cameron Crowe, volte a spiegare la realizzazione dell'album attraverso storie narrate dalle persone presenti durante le lavorazioni del disco, tra cui David Crosby, Stephen Stills, Graham Nash e Neil Young.

Oltre alla riedizione dell’album del 1970, il secondo dato alle stampe da Crosby, Stills e Nash e il primo realizzato e pubblicato da loro come quartetto insieme al cantautore canadese - con cui il supergruppo nel 1970 ha intrapreso un tour durante il quale è stato registrato il suo primo album dal vivo, “4 Way Street” (leggi qui la storia), pubblicato poi l’anno successivo -, sempre il 14 maggio sarà disponibile una versione deluxe con il contenuto completo su 5 LP da 180 grammi, già disponibile per il pre-order esclusivamente su CSNY50.com

Ecco la tracklist della ristampa di “Déjà vu” per il 50esimo anniversario dell’uscita del disco:

Versione da 4CD:

- Disc One: Original Album

“Carry On”

“Teach Your Children”

“Almost Cut My Hair”

“Helpless”

“Woodstock”

“Déjà Vu”

“Our House”

“4 + 20”

“Country Girl”

“Whiskey Boot Hill”

“Down, Down, Down”

“Country Girl” (I Think You’re Pretty)

“Everybody I Love You”

- Disc Two: Demos

“Our House” – Graham Nash *

“4 + 20” – Stephen Stills *

“Song With No Words (Tree With No Leaves)” – David Crosby & Graham Nash

“Birds” – Neil Young & Graham Nash *

“So Begins The Task/Hold On Tight” – Stephen Stills *

“Right Between The Eyes” – Graham Nash

“Almost Cut My Hair” – David Crosby *

“Teach Your Children” – Graham Nash & David Crosby

“How Have You Been” – Crosby, Stills & Nash

“Triad” – David Crosby

“Horses Through A Rainstorm” – Graham Nash

“Know You Got To Run” – Stephen Stills *

“Question Why” – Graham Nash *

“Laughing” – David Crosby *

“She Can’t Handle It” – Stephen Stills *

“Sleep Song” – Graham Nash

“Déjà Vu” – David Crosby & Graham Nash *

“Our House” – Graham Nash & Joni Mitchell *

- Disc Three: Outtakes

“Everyday We Live” *

“The Lee Shore” – 1969 Vocal *

“I’ll Be There” *

“Bluebird Revisited” *

“Horses Through A Rainstorm”

“30 Dollar Fine” *

“Ivory Tower” *

“Same Old Song” *

“Hold On Tight/Change Partners” *

“Laughing” *

“Right On Rock ’n’ Roll” *

- Disc Four: Alternates

“Carry On” – Early Alternate Mix *

“Teach Your Children” – Early Version *

“Almost Cut My Hair” – Early Version *

“Helpless” – Harmonica Version

“Woodstock” – Alternate Vocals *

“Déjà Vu” – Early Alternate Mix *

“Our House” – Early Version *

“4 + 20” – Alternate Take 2 *

“Know You Got To Run” *

Versione 1 LP: Original Album

- Side One

“Carry On”

“Teach Your Children”

“Almost Cut My Hair”

“Helpless”

“Woodstock”

- Side Two

“Déjà Vu”

“Our House”

“4 + 20”

“Country Girl”

“Whiskey Boot Hill”

“Down, Down, Down”

“Country Girl” (I Think You’re Pretty)

“Everybody I Love You”

* precedentemente inedite