Bee Gees, in progetto un film su di loro diretto da Kenneth Branagh

Il progetto di un film con i Bee Gees al centro della narrazione pare che stia prendendo sempre più forma. Come viene riportato da Variety il produttore della pellicola sarà Graham King, già alla produzione di 'Bohemian Rhapsody' sulla storia dei Queen. Per la regia il prescelto pare sia l'attore e regista britannico Kenneth Branagh.



Il 60enne Branagh, dopo essersi costruito una solida reputazione teatrale dirigendo e interpretando il repertorio di William Shakespeare, ha esordito nel cinema ancora alla regia e alla recitazione in una lunga serie di lavori.

Il biopic – che non ha ancora un titolo - sarà scritto da Ben Elton. Produttore esecutivo sarà l'unico Bee Gees ancora vivo, Barry Gibb.



L'anno scorso, il terzetto australiano fu oggetto del documentario 'How Can You Mend a Broken Heart' diretto da Frank Marshall, mentre a gennaio Barry Gibb ha pubblicato l'album "Greenfields: The Gibb Brothers Songbook, vol. 1" (leggi qui la recensione).