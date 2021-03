Primavera Sound, cancellata l'edizione 2021

Primavera Sound Barcelona ha cancellato l'edizione del festival prevista fra il 2 e il 6 giugno, a causa della pandemia di Covid. I biglietti già venduti potranno essere utilizzati l'anno prossimo.

Gli organizzatori hanno dichiarato:



"Abbiamo fatto tutto il possibile, ma abbiamo dovuto prendere questa dolorosa decisione a fronte delle incertezze legate alle modalità di possibile svolgimento di grandi eventi nelle date previste".



In cartellone c'erano Pavement, Strokes (nella foto), Bad Bunny, Tyler the Creator, Tame Impala, FKA Twigs, Charli XCX, Jamie xx e i Gorillaz.

La line-up dell'edizione 2022 sarà resa nota il 2 giugno, data dalla quale sarà anche possibile richiedere il rimborso dei biglietti acquistati.

I convegno Primavera Pro si terrà in forma "ibrida", sia online sia con presenze ridotte, nelle date previste del 2. 3 e 4 giugno.