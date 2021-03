Manco: ecco la cover live di “Alta marea” di Antonello Venditti. Video

Antonio Manco, o semplicemente Manco - questo il nome d’arte scelto dal cantautore e chitarrista partenopeo - è tra gli artisti partecipanti all’iniziativa “1 x 100 x 1000000” lanciata da Rockol e BuzzMyVideos per consentire agli artisti di valorizzare la loro presenza su YouTube.

Sul proprio canale YouTube Manco ha pubblicato il video della cover live della canzone “Alta marea” di Antonello Venditti - adattamento in italiano di "Don't dream it's over" dei Crowded House - tratta dall’album del cantautore romano del 1991, "Benvenuti in paradiso”.

Il filmato - realizzato da Linda Russomanno - vede Antonio Manco, impegnato alla voce e alla chitarra elettrica, rileggere il brano di Venditti insieme a Dario Di Pietro (chitarra elettrica), Roberto Bozza (basso elettrico) e Simone Formato (batteria). La cover live di Manco è stata registrata live, missata e masterizzata in analogico al Cult Recording Studio da Giovanni Bellino.

Ecco la clip:

Antonio Manco, o semplicemente Manco - questo il nome d’arte scelto dal cantautore e chitarrista partenopeo nato agli sgoccioli degli ’80 e sospeso tra la melodica forma-canzone nostrana e le sonorità filoamericane - ha pubblicato il suo primo album completamente autoprodotto, “Ok... il momento è giusto”, nel 2013. Due anni più tardi, dopo essere risultato finalista di diversi festival (Rock Targato Italia, Roccalling Festival e Festival della Canzone d’Autore “Ugo Calise”) e aver aperto i concerti di diversi artisti come Giovanni Truppi, Riccardo Sinigallia e RIO, Manco ha presentato il suo secondo album in studio, “Sedicinoni”, uscito per Apogeo Records. Dal disco è tratto il brano “Febbraio”, il cui video della live session è incluso nella prima playlist realizzata da Rockol per l’iniziativa lanciata insieme a BuzzMyVideos.