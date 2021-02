Morgan, la provocazione sui social: ‘Volete un nuovo album dei Bluvertigo?’

Riannodare i fili di una storia interrotta 22 anni fa (discograficamente, l’ultima prova in studio dei Bluvertigo, “Zero”, risale al 1999) in appena un paio di mesi. E’ quello che ha proposto Morgan oggi, martedì 23 febbraio, ai suoi follower su Instagram.

Non è dato sapere se i tremila “lo voglio” indicati dal cantautore come soglia per “ottenere” un nuovo capitolo in studio della band di “Acidi e basi” abbiano fatto i conti con le agende degli altri componenti della formazione, tutti impegnati in progetti paralleli dopo la fine della reunion dal vivo che si verificò tra il 2015 e il 2016: Andy, oltre che all’attività di artista visivo, è impegnato come Dj e nel suo progetto di rilettura del repertorio di David Bowie Andy and the Dukes (leggi qui il saggio che l’artista concesse a Rockol per il quinto anniversario della scomparsa del grande artista britannico, e ascolta qui la

sua versione dal vivo casalinga di "Space Oddity"). Livio Magnini, negli ultimi anni, è stato impegnato sul versante della produzione, accompagnando Bloody Beetroots come tecnico del suono (tra il 2010 e il 2011) e prendendo parte a progetti come Rockin’ 1000 e Christadoro, mentre Sergio Carnevale ha fatto parte - insieme al già leader dei Jet Nic Chester - della super band Milano Elettrica. Marco Pancaldi, il chitarrista della formazione originale che aveva preso parte all’ultima reunion dal vivo, ha pubblicato da poco il suo primo disco da solista “Beyond Jupiter”. Intervistato lo scorso gennaio da Rockol, l’artista - a proposito di un eventuale ritorno in attività dei Bluvertigo - aveva dichiarato: “Per il futuro non mi sento di escludere niente, ma non lo ritengo facile e forse nemmeno probabile”.