Sanremo 2021, sospese le prove: un positivo tra gli orchestrali

Nuova battuta d'arresto nei preparativi del Festival di Sanremo 2021, al via il 2 marzo. Ieri pomeriggio sono state sospese le prove per un caso di positività tra i membri dell'orchestra. A riferirlo, oggi, è "Il Messaggero": si tratterebbe, in particolare, di un chitarrista. Il musicista è risultato positivo al test. Ieri mattina erano riusciti a provare i cantanti in gara nella categoria delle "Nuove Proposte". Scattata immediatamente quarantena per il musicista e gli altri che in questi giorni sono stati a stretto contatto con lui.

Nel caso di Moreno "il Biondo" Conficconi degli Extraliscio si è trattato di falsa positività. Il componente della band romagnola era risultato positivo al test rapido effettuato mercoledì prima di entrare all'Ariston per le prove con l'orchestra. Ma il test molecolare al quale si è successivamente sottoposto ha dato esito negativo e gli Extraliscio - in gara al Festival insieme a Davide Toffolo con "Bianca luce nera" - hanno tirato un sospiro di sollievo.

Le prove sono state sospese proprio mentre la Rai comunicava la negatività del musicista degli Extraliscio e annunciava la presenza nel cast del Festival di Barbara Palombelli: la giornalista affiancherà Amadeus e Fiorello come co-conduttrice nella quarta serata della manifestazione, quella del venerdì. Il suo nome è andato ad aggiungersi a quelli - già annunciati - di Naomi Campbell (madrina della prima serata), Elodie, Matilda De Angelis. All'Ariston anche Achille Lauro, Zlatan Ibrahimovic, Sinisa Mihajlovic, Ornella Vanoni (sarà ospite della finale e per l'occasione duetterà con Francesco Gabbani, già vincitore del Festival tra le "Nuove Proposte" nel 2016 e tra i big nel 2017, l'anno scorso secondo classificato dietro Diodato).

Non è dato sapere al momento quando e in che modo riprenderanno le prove dell'orchestra.

Si tratta del secondo caso di positività registrato durante le prove del Festival. All'inizio del mese a risultare positivo era stato uno dei tecnici - per la precisione un fonico - che avevano preso parte alle prime prove ospitate dagli studi De Paolis di via Tiburtina a Roma. La notizia era stata confermata dal vicedirettore di Rai1 Claudio Fasulo: "Il caso di positività è reale. Sono state osservate le procedure di tracciamento. Le persone verranno seguite e tamponate nei prossimi giorni. Abbiamo pensato di posticipare la partenza di alcuni tecnici per sicurezza. Ci sono backup professionali attivati".