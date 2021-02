Sanremo 2021, un caso di Covid tra i tecnici

Un caso di Covid tra i tecnici attualmente al lavoro al Festival di Sanremo 2021 presso gli Studi De Paolis di Roma, che fino allo scorso venerdì hanno ospitato le prove della manifestazione.

Nella giornata di ieri un tecnico addetto all'audio è risultato positivo al test rapido al quale devono sottoporsi tutti i presenti alle prove (oltre ai 34 cantanti e ai rispettivi accompagnatori, anche i 65 orchestrali, i direttori, i 20 tecnici e i 10 dipendenti Rai). A riferirlo, oggi, è il quotidiano Il Messaggero. La notizia è stata confermata nel corso della conferenza stampa di Amadeus e della Rai sulle novità del Festival: "Il caso di positività è reale. Sono state osservate le procedure di tracciamento. Le persone verranno seguite e tamponate nei prossimi giorni. Tutto sotto controllo - ha fatto sapere il vicedirettore di Rai1 Claudio Fasulo. Il tecnico e tutte le persone che all'interno degli studi avevano lavorato a stretto contatto con lui si sono sottoposti al test molecolare: "I responsi non sono ancora arrivati. Abbiamo pensato di posticipare la partenza di alcuni tecnici per sicurezza. Ci sono backup professionali attivati", ha aggiunto Fasulo.

Cosa succederà se un episodio del genere dovesse verificarsi anche nella settimana del Festival, in programma dal 2 al 6 marzo? E se a contagiarsi fosse un cantante? "Abbiamo anche fatto un'integrazione al regolamento proprio basandoci sul vissuto di questi mesi. Abbiamo esteso le ipotesi di ritiri per cause di forza maggiore a situazioni di obbligo dell'artista di osservare le misure di isolamento e quarantena come previsto dal decreto legge del maggio di quest'anno e come da norme di attuazione successive", risponde Fasulo. In sintesi, fa sapere il vicedirettore di Rai1, "qualora un cantante o un membro del suo staff dovesse risultare positivo e scattasse dunque la quarantena, ci dovremo attenere a quello che è stabilito".