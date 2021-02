"Una Barbara di Canale 5 calcherà il palcoscenico del Teatro Ariston", qualcuno scriveva oggi pomeriggio su Twitter. No, non è la D’Urso. Amadeus pesca un nome a sorpresa dal suo mazzo: Barbara Palombelli. Sarà la giornalista ad affiancare il padrone di casa nella quarta serata di Sanremo 2021 prevista per giovedì 5 marzo, una presenza annunciata dalla Rai a pochi giorni dal via.

La Palombelli (anche moglie di Francesco Rutelli) è attualmente impegnata sulle reti Mediaset alla conduzione di “Forum” che guida dal 2013 e di “Stasera Italia” in onda nell’access prime time su Rete 4. Già lo scorso anno la kermesse aveva ospitate due giornaliste, i volti del Tg1 Emma D’Aquino e Laura Chimenti. Ai Festival di Baglioni avevano partecipato in qualità di ospiti Franca Leosini e Federica Sciarelli. Il nome di Barbara Palombelli si aggiunge a quelli già annunciati: la top model internazionale Naomi Campbell, che aprirà il Festival, la cantante Elodie, in gara lo scorso anno, e l’attrice Matilda De Angelis, protagonista di serie tv Rai e reduce dal successo di “The Undoing” con Nicole Kidman e Hugh Grant.